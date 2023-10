“Dieci anni di solitudine. Memorie di un eretico di sinistra”: Giovanni Pellegrino presenta il suo libro

Manciano (Grosseto). “Dieci anni di solitudine. Memorie di un eretico di sinistra” è il titolo del nuovo libro di Giovanni Pellegrino, che sarà presentato sabato 14 ottobre, alle 17.30, a Le Stanze, in via Cavour 6 a Manciano.

Il libro

Un’opera nella quale la rivoluzione giudiziaria italiana e gli anni di piombo vengono rievocati alla luce dei ruoli di primo piano che in sede parlamentare l’autore è stato chiamato a svolgere in qualità di presidente di due importanti organismi istituzionali, esprimendo posizioni non sempre risultate coincidenti zia quelle del proprio partito (Pds e poi Ds).

Un evento culturale d’eccezione si preannuncia per sabato 14 ottobre a Manciano, quando verrà presentato il volume “Dieci anni di Solitudine. Memorie di un eretico di sinistra”, scritto dal senatore e avvocato leccese Giovanni Pellegrino ed edito nel febbraio scorso da Rubbettino.

L’autore

Giovanni Pellegrino è stato senatore della Repubblica dal 1990 al 2001, ricoprendo i ruoli prima di presidente della Giunta per le immunità e delle autorizzazioni a procedere e poi della Commissione bicamerale d’inchiesta sul terrorismo e le stragi. Ha insegnato Legislazione e politiche sociali all’Università di Lecce, della cui Provincia è stato presidente dal 2004 al 2009. Tra gli scritti ispirati alla sua esperienza politica si segnalano in particolare “Segreto di Stato” (con G. Fasanella e C. Sestieri, Einaudi 2000, Sperling & Kupfer 2008) e “Il morbo giustizialista” (con G. Fasanella, Marsilio 2010).

“Scrivendo, la mia narrazione ha assunto a volte involontariamente i toni quasi di un romanzo, in cui autobiografia, storia e forse sogno sono fittamente intrecciati”. Così dichiara Pellegrino nel prologo al suo libro, apprestandosi a guidare il lettore, con ritmo serrato, nel resoconto della sua vicenda politica che lo ha visto occuparsi, ai vertici delle istituzioni, di momenti epocali e complessi della nostra storia repubblicana quali appunto lo stragismo e l’inchiesta “Mani pulite”. Dalle autorizzazioni a procedere ad Andreotti e agli incontri con il leader democristiano, al caso Moro, ai confronti/scontri con i magistrati di mani pulite.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Manciano Mirco Morini, del consigliere delegato alla cultura, Luca Manini ,e della bibliotecaria Francesca Lotti, dialogheranno con l’autore il giornalista e saggista Sergio Rizzo, la scrittrice Carlotta Fruttero e il giornalista e saggista Giovanni Fasanella. Modererà l’incontro lo scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi.

L’ingresso è libero e gratuito. Informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it.