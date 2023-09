“Materiali per Marsiliana d’Albegna”: nuovo appuntamento con “Le voci della storia”

Marsiliana (Grosseto). Sabato 23 settembre, alle 17.00, nella sala parrocchiale di Marsiliana, nel comune di Manciano, un nuovo appuntamento de “Le voci della storia”, con la presentazione del volume “Materiali per Marsiliana d’Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini”, curato da Andrea Zifferero e Mariagrazia Celuzza (Edizioni Effigi).

Il libro

Nella pubblicazione sono illustrate le più recenti ricerche archeologiche svolte dall’Università degli Studi di Siena sull’antico centro etrusco (forse la perduta Caletra), ma anche i meno noti dati sul periodo romano e medioevale del centro, nonché la figura di Tommaso Corsini (1835-1919) e il suo ruolo nello sviluppo della Tenuta di Marsiliana.

La rassegna “Le voci della storia”, ideata e diretta dal direttore del Museo diffuso della comunità mancianese Massimo Cardosa, è giunta alla sua qunta edizione; promossa dal Comune di Manciano e realizzata dai Musei civici di Manciano e dalla biblioteca comunale “Antonio Morvidi”, in collaborazione con Teatro Studio di Grosseto e con il circolo Arci Manciano, l’iniziativa anima il territoro attraverso cicli di conferenze, visite archeologiche con performances teatrali, conferenze-spettacolo, in cui storia, archeologia, letteratura, teatro si intrecciano e interagiscono, per suggerire emozioni, suscitare ricordi e soprattutto ricostruire e fornire spaccati di storia generale e del territorio ad un pubblico via via sempre più attento e numeroso.

L’ingresso è libero e gratuito.