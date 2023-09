“Ho visto un re e un paladino”: nuovo appuntamento con “Le voci della storia”

Manciano (Grosseto). Sabato 16 settembre è in programma un nuovo appuntamento con “Le voci della storia“.

“A Marsiliana – spiega il direttore dei Musei civici di Manciano e Saturnia, Massimo Cardosa – torna la compagnia del Teatro Studio Grosseto con un altro spettacolo costruito appositamente per ‘Le voci della storia’. Dopo ‘Principi e Briganti’, in cui l’anno scorso abbiamo ripercorso tutta la storia di Marsiliana soffermandoci su un momento della storia più recente, gli inizi del ‘900, quest’anno lo spettacolo, in chiave giullaresca, ci riporta alle origini del paese medioevale, strettamente legato alle leggende e alla presenza dell’imperatore Carlo Magno e di Orlando in Maremma: ‘Ho visto un re e un paladino’. Lo spettacolo, scritto e diretto da Mario Fraschetti, si svolgerà nei giardini adiacenti a via Caletra, dietro alla palestra comunale, alle 17. Come sempre la partecipazione è gratuita”.

“Le voci della storia”

La rassegna “Le voci della storia”, giunta alla quinta edizione, è organizzata dal Comune di Manciano e nasce dalla collaborazione tra i Musei civici di Manciano, la biblioteca comunale “Antonio Morvidi” e Teatro Studio Grosseto, con il supporto del circolo Arci di Manciano. La manifestazione propone presentazioni di libri, conferenze, visite a monumenti e scavi archeologici, spesso accompagnate e integrate da performances teatrali, in cui storia, archeologia, letteratura e teatro si intrecciano, interagiscono, per suggerire emozioni, rievocare ricordi e soprattutto ricostruire e fornire frammenti di storia del territorio con modalità più coinvolgenti della comunicazione culturale tradizionale.