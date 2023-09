“La strage di Bologna”: Paolo Morando presenta il suo libro

Montemerano (Grosseto). Alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, sabato 9 settembre alle 18, l’Accademia del libro presenta il libro “La strage di Bologna”, del giornalista e scrittore Paolo Morando.

La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, con i suoi 85 morti e 200 feriti, è l’episodio più tragico della strategia della tensione che ha insanguinato l’Italia. L’ultima sentenza della Corte d’Assise di Bologna, resa pubblica il 5 aprile scorso, è chiara: non solo riconosce la responsabilità dei gruppi neofascisti, ma riconosce anche che agirono con Licio Gelli, elementi della massoneria e servizi deviati.

Paolo Morando

Paolo Morando ha fatto un lavoro di ricerca e di rilettura della storia il più imparziale e neutro possibile, basato su fonti pubbliche, mettendo in fila tutti i fatti, giudiziari e non. Nel suo libro ha ricostruito il lungo iter giudiziario dei magistrati della Procura di Bologna. “Io mi sono limitato a registrare il lavoro dei magistrati, grazie al contributo dell’associazione tra i familiari delle vittime e dei loro avvocati” – dichiara l’autore -, cercando di enuclearne i passaggi sostanziali e perché per dare conto per intero delle inchieste e degli ultimi dibattimenti in Corte d’Assise non sarebbero bastati dieci libri…”.

In realtà tutte le numerose sentenze sono oggi reperibili in rete, per esempio sul sito dellaAssociazione tra i familiari delle vittime della strage. “È fondamentale partire da qui – spiega Morando –, non da resoconti giornalistici o da libri o dai dibattiti sui social, che molto spesso prescindono dalla conoscenza proprio delle sentenze”.

Questo lavoro “certosino” lo propone ai lettori, per capire i vari livelli di responsabilità della strage, dagli esecutori agli organizzatori e finanziatori, dai mandanti a chi ha eseguito i depistaggi. Molti nodi sono ancora irrisolti, come scoprire chi sono i “mandanti dei mandanti”, la cosa che Morando ritiene più difficile: “Inoltre, le ultime sentenze sono ancora al primo grado, quindi non c’è ancora una verità giudiziaria definitiva. Chissà se conosceremo mai fino in fondo la verità sulla strage di Bologna…”.

Giancarlo De Maria dialogherà con l’autore.

Giornalista e scrittore, ha presentato a Montemerano “Prima di Piazza Fontana”, nel 2019, e “Eugenio Cefis, Una storia italiana”.