Al via il Festival internazionale di letteratura resistente: il programma della prima giornata

Pitigliano (Grosseto). Giovedì 7 settembre, a Pitigliano, alle 16, Marcello Baraghini inaugurerà il XXII Festival internazionale di letteratura resistente, da lui fondato e diretto.

“In controtendenza rispetto al ‘Paese ufficiale’ che pare aver perso memoria delle lotte popolari e parlamentari che hanno consentito l’affermazione dei diritti civili, come quello al divorzio, all’obiezione di coscienza e all’aborto, il Festival ne proporrà la storia e i percorsi e le pulsioni per i nuovi – si legge in una nota degli organizzatori –. Diritti civili conquistati che vengono rimessi in discussione, nuovi diritti civili che chiedono di essere riconosciuti e protetti, mentre l’inutile quanto inapplicabile legge che tuona contro la gestazione per altri parlando di reato universale ribadisce la visione di chi tutto deforma nella propaganda politca”.

Il programma

Il primo incontro, come da programma alle 18, vedrà Valter Vecellio e Marcello Baraghini presentare il volume “Pannella racconta, Pannella scrive” che raccoglie suoi articoli, interventi e vari scritti.

Alle 19, Maria Antonieta Farina Coscioni, insieme a Marcello Baraghini, dibateranno su “Nuovi e vecchi diritti civili” di scuola radicale.

Alle 21 Francesca De Carolis, giornalista e scrittrice, presenterà in anteprima il suo ultimo libro “Storie randagie, il graffio del gatto per restare umani”: una serie di interventi, riflessioni, articoli, racconti, che toccano, fuori dal coro, i più svariati e scottanti argomenti di attualità, innanzitutto quelli relativi al carcere ostativo e al 41 bis.

Alle 16.30 si svolgerà il primo dei laboratori per bambine e bambini aperto ai genitori, mentre verranno inaugurate le due mostre: una dedicata a Benito Jacovitti nel centenario della nascita, a cura di Massimo Benucci, e l’altra ai disegni di Mario Trudu, detenuto ostativo e scrittore.

Tutti gli incontri del primo giorno del Festival saranno ascoltabili in diretta su Radio Radicale.

Il programma dettagliato all’indirizzo: http://www.stradebianchelibri.com/xxii-festval-internazionale-della-leteratura-resistente.html

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Pitigliano e in collaborazione con: biblioteca comunale “F. Zuccarelli”, centro culturale “Fortezza Orsini” Aps, Fondazione Marco Pannella, Radio Radicale, Coscionilab, Pro-loco “L’Orso” di Pitgliano.