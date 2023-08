“La vita segreta dei colori”: Lauretta Colonnelli presenta il suo libro

Montemerano (Grosseto). Sabato 2 settembre, alle 21, nella sala della biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro ospita Lauretta Colonnelli, giornalista culturale e autrice di saggi sull’arte, per una conversazione sul suo recente libro, intitolato “La vita segreta dei colori – Storie di passione, arte, desiderio e altre sfumature” (Marsilio, gennaio 2023).

Il libro

“I colori variano continuamente e sono inafferrabili come le parole”. Variano in base all’intensità e al tipo di luce che li colpisce, al momento della giornata, se visti tutti insieme o uno per volta. “I colori variano anche nell’immaginario delle persone. Perché il colore, prima di essere materia, è un concetto.”

Lauretta Colonnelli ha scoperto, con il passare del tempo e nelle pagine scritte da romanzieri, poeti, filosofi, artisti e musicisti, che ci sono “infiniti modi di considerare i colori e infiniti rapporti degli esseri umani con i colori”. Questo libro è un viaggio di storie attraverso i colori, contiene tanti piccoli saggi, tante informazioni che riguardano la psicoanalisi, la filosofia, la storia dell’arte, tante vicende e aneddoti. È “un viaggio nelle sensazioni e nelle emozioni che i colori suscitano da sempre“, un libro che procede per assonanze, per associazioni non scontate. Il rosso, per esempio, è abbinato a tante storie, alla cavalla vermiglia di Boccioni ne “La città che sale”, al film di Antonioni “Deserto rosso”, agli abiti delle matrone romane e delle dame fiorentine del XIV secolo. È un percorso non lineare dall’antichità ai giorni nostri e ci svela i lati più enigmatici nascosti nelle infinite sfumature dei colori. Scopriamo così che alcuni colori uccidono, come il bianco di piombo o il verde di Schweinfurt, e altri generano ossessioni, come la pasta gialla che Van Gogh, pare, mangiasse direttamente dai tubetti, convinto che quella tinta brillante “lo avrebbe salvato dall’ala nera della depressione“. La vita segreta dei colori coinvolge ogni campo del sapere, dall’arte alla fisica, dalla storia alla matematica e alla musica. Un libro appassionato e originale che si può leggere come “un unico, lungo racconto” oppure saltando da una storia all’altra, da un aneddoto ad una curiosità, mantenendo intatto il piacere della lettura.

Dialoga con lei Neera Rocchi.

Lauretta Colonnelli

Lauretta Colonnelli, nata a Pitigliano, vive e lavora tra Roma e la Toscana. Giornalista, curatrice di mostre e cataloghi, ha scritto diversi saggi sull’arte, tra cui “Cinquanta quadri. I dipinti che tutti conoscono. Davvero?” (Clichy 2016); “Le muse nascoste” (Giunti 2020).