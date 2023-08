Convegno, laboratorio per bambini ed escursione: Pitigliano celebra la Giornata degli Etruschi

Pitigliano (Grosseto). “Salus per aquam. La sacralità dell’acqua nel mondo etrusco” è il titolo dell’iniziativa proposta dai Musei civici archeologici di Pitigliano per celebrare l’VIII edizione della Giornata degli Etruschi, con il convegno, il laboratorio per bambini e la visita guidata gratuita (prenotazione consigliata), in programma nella Città del Tufo sabato 2 settembre.

Ispirandosi alle recenti e fortuite scoperte del Santuario del Bagno grande di San Casciano dei Bagni (Siena), la giornata sarà l’occasione per proporre un percorso di riscoperta degli itinerari legati alle acque risorgive e termo-minerali del territorio pitiglianese, protagoniste sin dall’antichità di miti e di celebrazioni magico-devozionali, culti che si traducevano con la venerazione di divinità a esse legate e in santuari devozionali extra-urbani verso i quali si orientava anche la viabilità storica.

“La Giornata degli Etruschi promossa dal Consiglio regionale della Toscana è un evento molto importante per la riscoperta delle radici etrusche di Pitigliano. – afferma Irene Lauretti, assessora comunale alla cultura – Ogni anno celebriamo questa ricorrenza con grande interesse approfondendo un diverso aspetto della civiltà etrusca nell’area del tufo”.

Il programma

Il convegno

Fulcro dell’iniziativa è il convegno dal titolo “Gli Etruschi di confine e le sacre vie dell’acqua. Acque risorgive, depositi votivi e pratiche rituali in epoca etrusca”, organizzato dalla Direzione scientifica, al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” con inizio alle 9.30. Interverranno: il sindaco Giovanni Gentili e l’assessore Irene Lauretti per i saluti. Prenderà poi la parola Giovanni Altamore, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo; Debora Rossi, direttore scientifico dei Musei civici archeologici di Pitigliano. Alle 10 inizierà la tavola rotonda moderata da Debora Rossi, con la partecipazione di Adriano Maggiani, che interverrà sul tema “Acque salutari in Etruria: un dialogo tra uomini e dei”; Ada Salvi, Jacopo Tabolli, Emanuele Mariotti, Marco Pacifici, che interverranno sul tema “Terme al confine. La ricerca multidisciplinare sul sito termo-minerale tra etruschi e romani a San Casciano Bagni (Siena)”; Simona Pozzi, che interverrà sul tema “Dalla Collezione Vaselli alla stipe votiva di località ‘Quattro strade’: conversazione a margine degli interventi di restauro del patrimonio pitiglianese”; Simona Rafanelli, che interverrà sul tema “Pitigliano e dintorni. Della Stipe votiva del Pantano e di altre ancora”. Alle 12.40 conclusione dei lavori e brindisi etrusco, a cura di Ais associazione italiana sommelier, delegazione di Grosseto.

Il laboratorio

Sempre la mattina, dalle 11 alle 12.30, nell’area archeologica all’aperto “Alberto Manzi”, sarà realizzato un laboratorio didattico gratuito per i bambini sull’uso dell’argilla e il suo impiego nella creazione di vasi e utensili votivi, dal titolo “Piccoli Vasai Etruschi”, a cura di Innovative Multiservice S.r.L.

La visita guidata

Nel pomeriggio, alle 15, visita guidata gratuita “Sulle sacre vie dell’acqua” dedicato al percorso delle acque risorgive e termominerali del territorio, a cura delle guide escursionistiche ambientali, con ritrovo alla biglietteria dell’area archeologica all’aperto Alberto Manzi. L’escursione è gratuita e avrà una durata di 3 ore e 30 minuti circa, consigliata la prenotazione. Il percorso prevede la partenza dalla via Cava del Gradone; necropoli di San Giovanni Nepomuceno; poi Selciata; via Santa Chiara, sentiero del Prochio e arrivo alla Valle orientina alle 19.30 circa. Rientro alle ore 20 all’area archeologica “Alberto Manzi” con navetta gratuita dal parcheggio della piscina comunale di Valle Orientina.

Il sentiero del Prochio, inaugurato nel 2014, è un percorso naturalistico che risale l’omonimo fosso al quale si può accedere partendo dal paese, in via Santa Chiara, a nord di Pitigliano. Il percorso è abbastanza facile e non presenta particolari dislivelli; a circa metà del sentiero un piccolo guado costituisce un rinfrescante diversivo alla camminata. Lungo il cammino si incontra la tipica vegetazione delle rupi fluviali con noccioli, olmi salici, canne; in prossimità del corso d’acqua è possibile vedere libellule e farfalle mentre, lungo il tracciato affiorano depositi piroclastici pleistocenici intervallati da pozzolane e depositi di travertini e calcari, sui quali insistono alcune sorgenti. Al termine del sentiero si giunge a Valle orientina, località nota con l’antico toponimo di “Bagnetti degli Ebrei” per la presenza di acque termominerali (circa 27° C) originate da alcune sorgenti della zona frequentate dalle comunità ebraiche locali e non già nel corso dell’Ottocento, oggi sede di una struttura ricettiva.

Sono necessari: scarpe e abbigliamento da trekking o outdoor; acqua, bastoncini da trekking per chi ne fa uso; repellente.

Per prenotare la partecipazione alle attività: cell. 327/8963488 (mobile); tel. 0564/614067 (fisso); e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it