“Dafni e Cloe”: in scena lo spettacolo che racconta i giovani dei piccoli borghi

Sorano (Grosseto). Dopo il debutto a Pari, “Dafni e Cloe” – nuova produzione della giovane compagnia grossetana Confine Zero – arriva a Sorano venerdì 25 agosto. Uno spettacolo immersivo, un viaggio sospeso tra ieri e oggi che vivrà nella dimensione che racconta: il paese.

Il progetto – prodotto in collaborazione con Comune di Civitella Paganico e vincitore del bando regionale Ri-Generazione Toscana – è il frutto di un lavoro di ricerca sui giovani che abitano i piccoli borghi di provincia, sulle loro rivendicazioni, i loro sogni, le loro speranze per il futuro. Proprio dai racconti dei ragazzi (e di chi ragazzo lo è stato in passato) è nata, a poco a poco, la drammaturgia. Lo spettacolo è quindi il paese stesso, non più luogo alienante, ma ricco di spunti vivi, originali, divertenti e inaspettati.

Lo spettacolo

Il pretesto da cui parte la storia è quello della scoperta dell’amore, tema universale attorno al quale ruotava già il classico di Longo Sofista Gli amori pastorali di Dafni e Cloe.

Ma qui siamo non siamo nella Grecia del III secolo, ma nel 2023, in un piccolo borgo toscano, dove cinque ragazzi – Da’, Clo’, Fra, Cate e Pit – si ritrovano dieci anni dopo una festa d’estate dove “è successo un macello”. C’è chi è partito e chi è rimasto, chi non è più tornato e chi ha deciso di farlo spinto da una forza più grande di lui. Sarà tutto cambiato? Oppure tutto è rimasto come prima, simile alle pietre del paese, che guardano imperterrite il tempo che passa senza mutare mai? L’amore giovane e la rassegnazione degli adulti a vivere la vita; la forza giovanile nel guardare al futuro immaginando. E poi il paese. Ieri. Oggi.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 25 agosto, alle 21, a Sorano (ritrovo in piazza Busatti). Un progetto di Confine Zero, in occasione della Giornata degli Etruschi 2023, Da Longo Sofista, Federigo Tozzi e dagli uomini, le donne, i ragazzi e le ragazze del Comune di Civitella Paganico,

Con Pietro Begnardi, Caterina Rossi, Rachele Spinozzi, Guido Targetti, Francesco Tozzi. Drammaturgia: Francesco Tozzi. Regia: Guido Targetti

Organizzazione: Chiara Benicchi Spettacolo immersivo e itinerante

Ingresso gratuito

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.633099 / e-mail info@leviecave.it