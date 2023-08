“Dilettando con Avis” fa tappa a Manciano: in programma dieci esibizioni

Manciano (Grosseto). Manciano ospita la quinta puntata di “Dilettando con Avis”, la popolare trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini.

Si tratta della penultima tappa del tour 2023, prima della fase finale che prevede la semifinale il 28 agosto a Castel del Piano e la finalissima il 9 settembre a Grosseto, al teatro Moderno.

Un’iniziativa, quella mancianese, prevista per le 21 di lunedì 21 agosto nello spazio del parco pubblico Mazzini, e inserita dalla locale sezione Avis nel novero degli eventi a corredo della sua festa. Iniziative che godono tutte del patrocinio del Comune di Manciano. Insieme a Carlo Sestini, nocchiero di questa barca che solca i flutti dello spettacolo nelle sue varie articolazioni, il fido Paco Perillo, la valletta new entry Caterina Toni, la popolarissima Argia e il ritorno di Davide Denci nei panni di Nonno Mario. Ospite della serata uno dei personaggi più amati dal pubblico dei cartoon, il padre del Cartoon Village, Mirko Fabbreschi.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare anche per quest’anno una puntata di Dilettando nel contesto della nostra festa – è il commento di Andrea Teti, presidente di Avis Manciano -. Sappiamo come questo format sia molto sentito e goda di un grande seguito di pubblico, sia dal vivo che in tv. L’abbinamento con Avis ci permette di avere una visibilità eccezionale in uno dei periodi dell’anno più critici, in cui si evidenziano maggiormente le carenze di sangue e plasma nei nostri ospedali”.

Le esibizioni

La serata vedrà dieci esibizioni contendersi i quattro premi che consentiranno l’accesso alla semifinale o alla finalissima: i cantanti Aurora Villani, Debora Colonnesi, Rachele Veniero e Marco Spica, i ballerini Mia Scicchitano, Veronica Marroni e il gruppo dei Breakdown Legacy, il poeta Gianluca Mambrini, il pianista Jonathan Mazzei e il gruppo di ginnastica artistica delle Big&Little Woman.

La puntata andrà in onda su Toscana Tv martedì 29 agosto alle 21.30 e mercoledì 30 agosto alle 23.55, e su Siena Tv sabato 2 settembre alle 21 e domenica 3 settembre alle 14.