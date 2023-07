Saturnia Film Festival: ospite Marta Savina, regista del film “Primadonna”

Grosseto. Sarà la regista e sceneggiatrice Marta Savina l’ospite della quarta serata di Saturnia Film Festival, la rassegna itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande.

Appuntamento venerdì 28 luglio alle 21.00, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, con la proiezione del suo lungometraggio d’esordio “Primadonna” (Italia, 2022, 97′), nominato dal festival come una delle opere prime più significative dell’ultimo anno.

Il film

Ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta, la protagonista è la ventunenne Lia (Claudia Gusmano) che coltiva la terra insieme al padre nonostante il suo ruolo di donna le imponga di stare insieme alla madre per la cura della casa e delle altre faccende domestiche. Innamorato di lei, Lorenzo Musicò (Dario Aita), figlio del boss del paese, la prende con la forza dopo il suo rifiuto, ma andando contro l’uso del matrimonio riparatore, Lia porterà in tribunale sia l’uomo che i suoi complici. A seguire dibattito con l’autrice e la giornalista Claudia Catalli.

In apertura, alle 19.00, degustazione di vini Capua Winery.

I cortometraggi

Prima del lungometraggio la proiezione dei tre corti in concorso. Il primo in programma è “Caramelle” (Italia, 2022, 12′), lavoro del regista d’animazione Matteo Panebarco premiato al festival Alice nella Città. È il racconto del legame fortissimo che unisce tre generazioni, padre/nonno, figlia/madre, nipote/figlio, una relazione talmente forte da superare i confini tra vita e morte. Lucia, una donna di quarant’anni, trova un giorno sulla tomba di suo padre una carta colorata di caramella: sarà questo l’elemento che unirà le storie dei vari personaggi. Sarà presente la sceneggiatrice Marianna Panebarco.

A seguire “Old tricks” (Italia, 2022, 6′) di Edoardo Pasquini (presente al festival) e Viktor Ivanov, la storia di Nonno e Nonna, amanti della vita tranquilla del loro appartamento, che si ritrovano ad affrontare la noia in tempi di clausura e isolamento, sentimento che può essere molto, molto pericoloso.

A concludere “The right words” (Francia, 2022, 15′) di Adrian Moyse Dullin, nominato come “Miglior corto” a Cannes. I protagonisti sono la ragazzina quindicenne Kenza e il fratellino tredicenne Madhi, che si umiliano regolarmente a vicenda sui social media. Un giorno, sull’autobus, la ragazza mette alla prova il fratellino ingenuo e romantico professando il suo amore per Jada, la ragazza che Madhi ama, pur non conoscendolo.

Gli eventi collaterali

Tra gli eventi collaterali, fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra “Screens”, esposizione collettiva che riunisce presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano. Nell’ambito di “Screens”, all’interno della sala cinema della Fortezza Orsini sarà possibile assistere ai 5 cortometraggi della sezione “Art Short”, dedicati al film d’artista, che saranno visionabili anche al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival e secondo gli orari di apertura del museo.

Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di Mic Cinema e Audiovisivo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film, Saturnia Tuscany Hotel ; con il sostegno di Lions Club Grosseto Host, Banca Tema e Tema Vita, Assicoop Toscana Spa agente generale Unipolsai di Semproniano, caseificio di Manciano, agenzia immobiliare Toscana Estate Consulting, ristorante Da Caino a Montemerano, ristorante I due Cippi a Saturnia, ristorante La Chianina pescatrice Poggio Murella, Vini Capua, Osteria Cacciaconti Rocchette di Fazio, birrificio La Grada Montemerano, immobiliare il Borgo Montemerano; in partnership con Fondazione Sistema Toscana, Polo culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Clorofilla Film Festival Grosseto, Pro loco di Sorano, West 46th Films, Amaro Milone, Tramontana Taxi, Il Giardino etrusco, Hotel Saturno Fonte Pura, farmacia Magaldi, Bar da Luisa e Frank Giacone Hair Styling, David Pompili.

Informazioni: www.saturniafilmfestival.it