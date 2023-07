Saturnia Film Festival: l’omaggio a Franco Zeffirelli apre la manifestazione

Grosseto. Si aprirà con un omaggio a Franco Zeffirelli nei cent’anni della nascita il cartellone di proiezioni del sesto Saturnia Film Festival, la rassegna itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande.

Il documentario

L’appuntamento è in piazza Magenta, a Manciano, mercoledì 26 luglio alle 21.00, con “Zeffirelli conformista ribelle” (Italia, 2022, 120′), documentario della giornalista e regista Anselma Dell’Olio che racconta i momenti decisivi, i punti di svolta e le montagne russe della brillante e movimentata carriera internazionale, oltre che della rocambolesca esistenza, di un grande artista italiano. La proiezione del film, che sarà insignito del premio “Donne nel Cinema”, sarà anticipata, alle 19.00, da un aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici per le vie del borgo antico.

I cortometraggi

Dopo l’omaggio al maestro del cinema la serata prosegue con tre corti fuori concorso: si parte col thriller “Rea” (Italia, 2022, 14′) di Adelaide Dante De Fino. Yna donna, dopo aver scoperto un database pieno di nomi di pedofili impuniti e protetti da un potere superiore, decide di giustiziarli, adescandoli online e seviziandoli per ottenere una confessione, il tutto documentato in video che vengono poi divulgati. Ma questo non basta, la giustiziera crea videotutorial in italiano, francese, arabo e inglese per reclutare un esercito di donne che come lei desiderano vendicarsi. Alla proiezione sarà presente la protagonista Nadia Kibout.

A seguire “Sir” (Italia, 2022, 15′) di Maurizio Ravallese, la storia di un curatore d’anime che ha il potere di scacciare il male fisico e morale. La sua maledizione è non riuscire a guarire la moglie malata, motivo che spinge la figlia a odiarlo, mentre la nipote Gaia ne ammira le doti taumaturgiche. Gaia ha la speranza di apprendere l’arte di Sir e di salvare la nonna con il più innocente dei medicamenti: le bolle di sapone.

E ancora, “Me and You” (Italia, 2022, 10′ 40”) di Valentina De Amicis, alla presenza della produttrice Federica Artiano: i protagonisti sono Mia e Rick, la prima trentanovenne e il secondo ventottenne, che si incontrano per caso a Roma e passano la serata insieme. Si conoscono, le loro vite si intrecciano in una relazione intensa, fino a quando uno dei due dovrà prendere una scelta importante, che metterà in dubbio il loro amore.

Gli eventi collaterali

Tra gli eventi collaterali, fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra “Screens”, esposizione collettiva che riunisce presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano. Nell’ambito di “Screens”, all’interno della sala cinema della Fortezza Orsini sarà possibile assistere ai 5 cortometraggi della sezione “Art Short”, dedicati al film d’artista, che saranno visionabili anche al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival e secondo gli orari di apertura del museo.

Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di Mic Cinema e Audiovisivo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film, Saturnia Tuscany Hotel ; con il sostegno di Lions Club Grosseto Host, Banca Tema e Tema Vita, Assicoop Toscana Spa, Agente Generale Unipolsai di Semproniano, Caseificio di Manciano, agenzia immobiliare Toscana Estate Consulting, ristorante Da Caino a Montemerano, ristorante I Due Cippi a Saturnia, ristorante La Chianina pescatrice Poggio Murella, Vini Capua, osteria Cacciaconti Rocchette di Fazio, birrificio La Grada Montemerano, immobiliare il Borgo Montemerano; in partnership con Fondazione Sistema Toscana, Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, Mujeres nel Cinema, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Clorofilla Film Festival di Grosseto, Pro loco di Sorano, West 46th Films, Amaro Milone, Tramontana Taxi, Il Giardino etrusco, Hotel Saturno Fonte Pura, farmacia Magaldi, Bar da Luisa e Frank Giacone Hair Styling, David Pompili.

Informazioni: www.saturniafilmfestival.it