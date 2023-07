Torna il festival “A veglia, teatro del baratto”: dieci giorni di iniziative

Manciano (Grosseto). Come ogni anno, il pubblico si porterà la sedia da casa e si riunirà davanti alle porte delle case o in deliziose piazzette dei centri storici di Manciano e delle frazioni di Montemerano, Poderi di Montemerano, Marsiliana e Saturnia, per assistere alla migliore selezione di spettacoli contemporanei di arte, musica e fumetto del festival “A veglia, teatro del baratto”, che si svolgerà dal primo al 10 agosto. Quest’anno uno spettacolo si svolgerà anche a Rispescia, a Festambiente.

Come ogni edizione, il biglietto d’ingresso non sarà monetario, bensì un dono: olio, vino, formaggio, miele da dare in baratto agli artisti, contribuendo così all’economia circolare del luogo. Per coinvolgere attivamente le persone del territorio verrà proposto un laboratorio di teatro di narrazione e uno di scrittura poetica, ingredienti essenziali per lo sviluppo della propria creatività. Tutto il territorio di Manciano per dieci giorni si trasformerà in uno spazio scenico itinerante in cui gli spettatori si immergeranno nell’atmosfera dei borghi, creeranno un rapporto diretto con gli artisti e assisteranno a spettacoli di canto popolare, aperitivi teatrali, degustazioni di vini indipendenti e prodotti del territorio e presentazioni di libri. Verrà, inoltre, presentato per la prima volta il docufilm “Il teatro è paese“, raccolta multimediale di testimonianze delle edizioni passate del festival.

“Casa è il tema che ha ispirato questa edizione – spiega la direttrice artistica del festival, Elena Guerrini – la casa non è dove siamo nati, ma dove ci sentiamo accolti, casa è dove cessano tutti i nostri tentativi di fuga, casa è dove batte il nostro cuore. A Manciano, dunque, la creatività è di casa, l’arte è di casa, il teatro è di casa, la comicità è di casa, la musica è di casa, il canto è di casa, la narrazione è di casa, la poesia è di casa, la sostenibilità è di casa, sono di casa i sapori. Ricordo che il festival ‘A veglia’ è sostenibile anche da un punto di vista energetico: senza luci teatrali e senza fonica. Vengono utilizzate, infatti, le luci di casa o i lampioni delle strade, i palchi sono gli scorci dei nostri paesi. Il festival quest’anno aderisce a 10 punti dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Come ogni anno l’immagine del festival è donata dall’illustratrice Chiara Rapaccini. Il festival sarà anche social, in quanto verrà seguito e narrato dalla start-up Off Line di Biella.

“Un’altra estate – afferma il consigliere delegato alla cultura, Luca Manini – all’insegna della cultura e della partecipazione attiva di turisti e cittadini. L’amministrazione comunale dà spazio, ancora una volta, all’arte di Elena Guerrini perché il teatro con il baratto significa condivisione, crescita ed estate”.

Anche il sindaco di Manciano, Mirco Morini, va in questa direzione: “Il festival ‘A veglia’ è un appuntamento fisso che richiama turisti anche dai paesi limitrofi. Le compagnie teatrali sono ospitate dalle nostre strutture ricettive e il nome di Manciano, anche in questa occasione, vola fuori dei confini provinciali”.