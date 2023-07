“Etruschi sotto le stelle”: visite guidate in notturna alla necropoli

Sovana (Grosseto). Un modo diverso per visitare una delle aree archeologiche più interessanti della Maremma, la necropoli etrusca di Sovana, nel comune di Sorano, sulle colline del tufo.

Da venerdì 14 luglio e per tutti i restanti venerdì del mese, il 21 e 28, sarà possibile, grazie al nuovo impianto di illuminazione realizzato lo scorso anno, visitare la necropoli anche la sera dalle 21.30. In questo modo si potranno ammirare sotto le stelle le grandi tombe monumentali scavate nella pietra tufacea, come la tomba Ildebranda, risalente al II e III secolo a.C., tra i più famosi monumenti di tutta l’Etruria, la tomba dei Demoni Alati, databile nella seconda metà del III secolo a. C., o la tomba dei Leoni (IV secolo a.C.), restaurata nel 2021.

La necropoli fa parte del Parco archeologico Città del tufo, incluso nel Sistema Musei di Maremma. La prenotazione è obbligatoria chiamando i numeri 0564.633099 o 320.1768210 oppure inviando una mail a info@leviecave.it.