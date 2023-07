“Classicamente” e “Chiavi di lettura”: tornano gli incontri letterari in paese

Pitigliano (Grosseto). Prendono il via a Pitigliano gli incontri letterari di “Classicamente” e di “Chiavi di Lettura”: da luglio a settembre 9 appuntamenti per conoscere nuovi scrittori emergenti o per approfondire la conoscenza di autori della letteratura italiana e straniera.

Il primo incontro è in programma venerdì 7 luglio, alle 18, alla sala Petruccioli di Pitigliano, nello spazio gentilmente concesso dalla Banca Tema, per la presentazione dei libri “Mai! Arrendersi mai!” e “Il mio credo”, entrambi scritti da Riccardo Parenti, un uomo che ha scoperto la sclerosi multipla a 37 anni e, nonostante la malattia, ha uno sguardo fiducioso sul proprio futuro che lo ha spinto a viaggiare ugualmente per il mondo.

I due libri autobiografici narrano la sua esperienza al fine di stimolare chiunque si trovi in un periodo difficile della propria vita, a non arrendersi mai.

Le rassegne

“Classicamente” e “Chiavi di Lettura” sono promossi e organizzati dal centro culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con la biblioteca comunale, la pro loco l’Orso e il Comune di Pitigliano. “Due iniziative importanti che contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale estiva del Comune di Pitigliano – afferma Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano – con una selezione di autori che sicuramente contribuirà ad incentivare la lettura e a far scoprire nuovi autori.”

“‘Classicamente’ – spiega Sabrina D’Angelo, presidente del ventro culturale Fortezza Orsini aps – è l’occasione d’incontro per chiacchierare su autori conosciuti e che appartengono alla letteratura italiana e straniera, un momento per condividere emozioni e sensazioni, sentire e scambiare opinioni tra le pagine di un libro. ‘Chiavi di lettura’ è l’occasione per conoscere scrittori contemporanei, emergenti e non, che avvertono il bisogno di trascrivere su carta i propri ricordi d’infanzia, le proprie esperienze di vita, le proprie ricerche, i propri studi.”

Tutti gli incontri, ad eccezione del primo, si svolgeranno nel cortile della Fortezza Orsini di Pitigliano.

Il programma

Ma ecco il programma: