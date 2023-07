Torna il Saturnia Film Festival: l’edizione 2023 dedicata a Franco Zeffirelli

Saturnia (Grosseto). Arrivano dagli schermi di Cannes, Florida e Torino i corti selezionati quest’anno al Saturnia Film Festival, l’evento itinerante dedicato alla cinematografia breve calato nel cuore della Maremma toscana, con la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande.

Dal 26 al 30 luglio si torna nei luoghi simbolo del territorio – da Manciano a Sorano, fino a Montemerano, Rocchette di Fazio e Saturnia – per cinque giornate tra proiezioni, masterclass, ospiti, mostre, degustazioni e iniziative collaterali. Sesta edizione dedicata a Franco Zeffirelli nel centenario della nascita con la proiezione del documentario “Zeffirelli conformista ribelle” di Anselma Dell’Olio, alla presenza dell’autrice.

Sono più di 2500 lavori pervenuti ad oggi al concorso per cortometraggi – tradizionale fulcro della manifestazione – e 12 film selezionati per il 2023 nelle tre categorie fiction, animazione e documentario. Tra gli ospiti già confermati Daniele Luchetti, Greta Scarano, Lorenzo Richelmy. Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di Mic Cinema e Audiovisivo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano (informazioni: www.saturniafilmfestival.it).

I film in concorso

Si conferma la sezione dedicata al lungometraggio italiano d’autore, che premia le tre opere prime e seconde più significative prodotte nell’ultimo anno e i loro protagonisti. I film selezionati per questa edizione sono “L’uomo sulla strada” di Gianluca Mangiasciutti, “Primadonna” di Marta Savina e “Margini” di Niccolò Falsetti, che saranno proiettati e discussi alla presenza degli autori (rispettivamente il 27, 28 e 29 luglio). Per quanto riguarda i corti in concorso, tra i titoli “Il barbiere complottista” di Valerio Ferrara, vincitore del premio miglior cortometraggio La Cinef al Festival di Cannes (27 luglio), “Old Tricks” di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov, presentato al Torino Film Festival (28 luglio), “7 lbs 8 oz” di Yoo Lee applaudito al Florida Film Festival (27 luglio), e poi ancora da Cannes “The Right Words” di Adrian Moyse Dullin (28 luglio), “Bear” di Nasch Edgerton (27 luglio), “Spring Roll Dreams” di Mai Vu (29 luglio).

Le location

Le iniziative saranno ospitate in luoghi suggestivi, tra cui piazza Magenta a Manciano (26 luglio), la piazza di Rocchette di Fazio (27 luglio), piazza Vittorio Veneto a Saturnia (28 luglio), piazza del Castello a Montemerano (29 luglio). Premiazione, come di consueto, negli spazi del parco termale Terme di Saturnia Natural Destination (30 luglio).

I corti concorreranno per riconoscimenti assegnati da una giuria presieduta dal direttore della distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando e composta da Mario Mazzetti (Vivilcinema), Manuela Rima (Rai Cinema) e Mirella Cheeseman (Wildside). Anche quest’anno si aggiungono il premio Donne nel Cinema, riservato a opere dirette da registe donne e assegnato dal gruppo Mujeres nel Cinema, il premio del pubblico e il premio Clorofilla Film Festival – con cui il Saturnia è gemellato. Inoltre i corti in concorso saranno trasmessi in streaming per un appuntamento unico sulla piattaforma Mymovies del cinema La Compagnia di Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Gli eventi collaterali

Tra gli eventi collaterali da segnalare “Screens”, esposizione collettiva che riunirà al Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, Epvus, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela dell’artista David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano (dal 25 luglio al 31 agosto). Sempre a cura di Pampili per il 2023 la selezione dei cortometraggi per la sezione “Art Shorts”, dedicata al corto d’artista, che, dopo il successo della passata edizione, torna con 5 opere scelte. I lavori saranno visionabili sia nella sala cinema della Fortezza Orsini nell’ambito della mostra, che al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto durante le giornate del festival secondo gli orari del museo. Da non dimenticare le consuete degustazioni con vini e prodotti tipici locali che accompagneranno il festival in ogni sua tappa.

E poi le masterclass: l’attrice Bianca Nappi, già collaboratrice di Ferzan Özpetek e nota al grande pubblico per serie tv quali “Tutto chiede salvezza”, “Skam Italia”, “Sirene”, terrà un incontro sul mestiere dell’attore (30 luglio) condurrà insieme a Matteo Nicoletta la serata finale del festival. Nella giornata della premiazione sarà inoltre proposta un’esperienza VR (realtà virtuale) in un corner dedicato Terme di Saturnia Natural Destination. L’iniziativa, a cura del regista e produttore Alessandro Parrello, metterà a disposizione del pubblico il film immersivo “7 Miracles” di Rodrigo Cerqueira.

“Attraverso il cinema stiamo diventando un punto di incontro nazionale ed internazionale nel tentativo di unire una zona difficile e frammentata come l’entroterra maremmano – dichiara Antonella Santarelli -. Il cinema può avere anche la funzione di ‘riqualificatore culturale’, diventare un appuntamento immancabile per i turisti, ma anche per gli abitanti stessi, che ogni anno ci seguono con grande affetto e partecipazione, e rappresentare attraverso gli eventi collaterali itineranti (mostre, degustazioni, masterclass, ecc.) di ogni edizione del Saturnia Film Festival, una vera e propria operazione di marketing territoriale, volta a fidelizzare, far vivere e valorizzare i luoghi del festival”.

“Se dovessi scegliere una parola per descrivere questa edizione – spiega Alessandro Grande – direi ‘libertà’. Libertà di raccontare e quindi godere di opere che non hanno impedimenti e imposizioni nel loro processo creativo. La libertà nell’arte non può che avere un’accezione positiva e portare autenticità, necessaria oggi più che mai. Anche quest’anno il pubblico del Saturnia Film Festival potrà vedere film di diverso genere e tematica. L’obiettivo in fondo è stato sempre quello di offrire una vasta scelta di esperienze visive, senza porre limiti, ma prediligendo la qualità, questa è stata la chiave per avere edizione dopo edizione un numero crescente di spettatori e avvicinarli anche a generi cinematografici lontani dal loro gusto. La commissione artistica che presiedo ed io, avremmo voluto selezionare tanti altri film che sono rimasti fuori, ma siamo molto soddisfatti del programma e non vediamo l’ora di viverlo nelle piazze insieme al nostro pubblico“.

