Aperture straordinarie serali, eventi, laboratori: tornano “Le notti dell’archeologia”

Pitigliano (Grosseto). A Pitigliano torna il consueto appuntamento con “Le notti dell’archeologia“, promosso dalla Regione Toscana e dal Comune di Pitigliano con i Musei civici archeologici, in collaborazione con Innovative multiservice.

Giunta alla ventitreesima edizione, la rassegna “Le notti dell’archeologia” costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e ad approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche.

Nell’edizione 2023 il tema proposto per le iniziative speciali sarà quello della diversa attenzione al benessere nel corso del tempo e delle culture: infatti il processo verso i comfort non solo non è lineare nel tempo, né diffuso nello spazio, ma anche nelle stesse società sono convissuti – e convivono tutt’oggi – standard diversificati secondo distinzioni di status.

Il programma

Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti:

sabato primo luglio apertura straordinaria del Museo civico archeologico “Enrico Pellegrini” dalle 21 alle 24;

ssabato 8 luglio laboratorio didattico per bambini “Piccoli vasai etruschi” alle 17.30 al Museo all’aperto “Alberto Manzi”;

sabato 15 luglio visita guidata al Museo all’aperto “Alberto Manzi” alle 18;

venerdì 21 luglio apertura straordinaria del Museo civico archeologico “Enrico Pellegrini” dalle 21 alle 24 – Visita guidata su prenotazione;

sabato 22 luglio visita guidata Lis (lingua dei segni italiana) per non udenti alle 17.30 al Museo civico archeologico “Enrico Pellegrini” (prenotazione obbligatoria);

domenica 30 luglio laboratorio didattico per bambini “A scuola dagli Etruschi” alle 17.30 al Museo all’aperto “Alberto Manzi”

Per informazioni e prenotazioni: cell. 348.0735320 – tel. 0564.614067

E-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it