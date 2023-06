“Perchè Maria Callas è diventata ‘la Callas’?”: se ne parla in un incontro in biblioteca

Montemerano (Grosseto). “Perchè Maria Callas è diventata ‘la Callas’?”: è questo il titolo di una conversazione di Alberto Mattioli, organizzata dall’Accademia del libro alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, sabato 24 giugno, alle 17.30.

“L’opera del Novecento si divide in due grandi epoche, prima della Callas e dopo la Callas…”, dichiara Alberto Mattioli, giornalista e critico musicale, che sarà sabato 24 giugno alle 17.30 alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, per l’incontro organizzato dall’Accademia del Libro in occasione del centenario della nascita della grande cantante lirica. L’evento cade in occasione della Notte romantica, promossa dalla Pro Loco di uno dei 100 borghi più belli d’Italia, e vedrà, oltre alla conversazione con Mattioli, anche ascolti discografici con la sua consulenza. Introdurrà Giancarlo De Maria.

L’incontro

Perché Maria Callas è diventata “la Callas”? In realtà, questa ragazza figlia di emigrati greci, spronata a cantare dalla madre che aveva colto l’unicità della sua voce, sposata con un modesto “commendatore” milanese, è diventata non solo un mito oltre il perimetro dei melomani, ma anche un personaggio del jet internazionale e della cultura italiana. Il suo volto antico e drammatico è diventato quello della Medea di Pier Paolo Pasolini, e quel volto, insieme alla sua voce intensa e potente, ha contribuito a costruirne il mito, consacrato dalla foto di Cecil Beaton. La Callas non si è sottratta alla vita e questo ne ha fatto una “diva”, divina e indimenticabile. Infine, le disavventure della sua vita privata e la morte prematura ne hanno consacrato la leggenda.

Tosca, Carmen, Cio Cio San, Turandot, Violetta, fino alla Casta Diva della Norma… “La rivoluzione della Callas consiste nell’aver rinnovato l’estetica dell’opera – spiega Alberto Mattioli –, recuperando l’espressività e la drammaticità del grande melodramma ottocentesco, fino a raggiungere punte da tragedia greca”. Per lei infatti viene rispolverata la definizione di “soprano drammatico di agilità”. Alla perfezione canora ed espressiva, unisce l’intensa ed appassionata partecipazione recitativa, che rende Maria Callas unica nel mondo della lirica.

La conversazione, che sarà accompagnata dalla proiezione di immagini e dall’ascolto di alcuni dei brani operistici interpretati e “reinventati” dalla Callas, sarà anche l’occasione per parlare del nuovo libro di Alberto Mattioli: “Gran Teatro Italia – Viaggio sentimentale nel Paese del melodramma”, dedicato ai principali teatri d’opera italiani e in cui l’autore, in un originalissimo itinerario, mette in luce la loro peculiarità e come questa sia determinata spesso dai legami con i luoghi e il pubblico a cui appartengono.

Alberto Mattioli

Giornalista, scrittore e critico musicale, scrive per La Stampa, Il Secolo XIX, Il Foglio. Esperto d’opera, ha collaborato con molti teatri e riviste italiani e internazionali. Tra i suoi ultimi libri, “Pazzo per l’opera” e “Gran teatro Italia”, entrambi pubblicati da Garzanti. Ha scritto quattro libretti d’opera. Seguitissima è la sua pagina su Facebook in cui racconta le sue “avventure” nel mondo della lirica, svolgendo opera di divulgazione.