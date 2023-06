Il paese celebra la Festa europea della musica: in programma tre concerti gratuiti

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano aderisce alla Festa europea della musica con tre eventi a ingresso gratuito in programma dal 21 al 24 giugno.

Il programma

Si comincia mercoledì 21 giugno, alle 21.15, nella sede dell’accademia musicale Città di Pitigliano, in piazza della Repubblica, con il concerto di Lorenzo Simoni, al sassofono, e Susanna Pagano, al pianoforte.

La festa prosegue venerdì 23 giugno, alle 21.15, sempre nella sede dell’accademia musicale Città di Pitigliano, in piazza della Repubblica, con l’evento “Dentro la musica dal canto al segno. Dal segno al canto: agli albori della notazione musicale”, a cura del maestro Valerio Lupi.

E infine sabato 24 giugno, alle 21.15, in piazza Fortezza Orsini, si terrà il concerto polifonico “Dal sacro al profano”, con il coro “I Quiricanti”.

Tutte le iniziative sono promosse dalla pro loco di Pitigliano in collaborazione con l’accademia musicale Città di Pitigliano e con il sostegno economico del Comune di Pitigliano e della Banca di credito cooperativo di Pitigliano.

La Festa europea della musica

Le Festa della musica si celebra in tutta Europa il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Nata in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della cultura francese, l’evento coinvolge diverse città d’Italia unite dal comune intento di trasmettere un messaggio di integrazione, armonia, cultura e universalità attraverso il linguaggio della musica.

“Esprimo apprezzamento per questa bella iniziativa – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al turismo – che vede impegnate due importanti realtà del nostro territorio, come la pro loco e l’accademia musicale Città di Pitigliano, nella diffusione della cultura musicale, offrendo tre splendide serate a ingresso libero che vanno ad arricchire ulteriormente il nostro cartellone degli appuntamenti estivi.”

È il secondo anno consecutivo che l’accademia musicale Città di Pitigliano aderisce alla Festa della musica.

“Quest’anno abbiamo deciso di aderire anche come pro loco a questa importante iniziativa – spiega Diva Bianchini, presidente della proloco – per rafforzare l’impegno di Pitigliano con tre serate che rendono omaggio alla musica, in questa speciale edizione dedicata al tema ‘Vivi la vita’. Crediamo che la musica sia davvero un ingrediente indispensabile per vivere bene la vita, avendo un ruolo culturale e sociale fondamentale per il benessere delle persone.”