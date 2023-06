“Un ospedale in guerra”: all’Arci proiezione del documentario per sostenere Emergency

Manciano (Grosseto). Venerdì 9 giugno, alle 18, il circolo Arci di Manciano ospiterà un importante evento organizzato da Emergency sulla situazione in Afghanistan, con la proiezione del documentario realizzato dal giornalista della Rai Nico Piro “Un ospedale in guerra. Emergency in Afghanistan“.

L’atrocità della guerra vista dalle corsie di un ospedale di Emergency: un documentario che racconta delle vittime di una guerra e di chi lavora per curarle.

Seguiranno un aperitivo e un intrattenimento musicale di Raele.

I fondi raccolti durante l’iniziativa andranno a sostegno di Emergency.