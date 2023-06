L’ascesa di Fratelli d’Italia: se ne parla in un incontro con il politologo Salvatore Vassallo

Sabato 10 giugno, alle 18, alla biblioteca di storia dell’arte di Momtemerano, l’Accademia del libro presenta una conversazione con il politologo Salvatore Vassallo, autore di “Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional-conservatrice”, il Mulino editore, che dialogherà con Donatella Borghesi e Giancarlo De Maria.

L’incontro

Fascista, postfascista, a-fascista… Una polemica accesissima e senza fine ha accompagnato i primi mesi dalla vittoria della destra alle elezioni del 25 settembre 2022, data che ha cambiato radicalmente gli equilibri politici del nostro Paese. Ma qual è la vera natura del partito di Giorgia Meloni e come ha fatto quella che sembrava l’ultima scheggia della diaspora post-missina a diventare il primo partito italiano, fino ad assumere la guida della “Nazione”? E oggi a dispiegare un’ampia strategia internazionale per diventare l’artefice e la guida di un possibile partito conservatore europeo?

A queste domande risponde la ricerca dell’Istituto Cattaneo, che ha sentito la necessità di “fare il punto” sulla storia di Fratelli d’Italia e sulla sua leader indiscussa. Un lavoro prezioso iniziato due anni fa, in collaborazione con il ricercatore Rinaldo Vignati, per capire come sia stato possibile che un partito che nel 2013, anno del suo esordio, era sotto la soglia del 2 per cento, sia arrivato al 30 per cento dei consensi.

L’autore analizza punto per punto i temi cari ai “Fratelli”: il nazionalismo come difesa dai guasti della globalizzazione – differenze sociali, povertà, migrazioni di massa -, la scelta atlantista nonostante le passate simpatie populiste e sovraniste, la difesa dei valori occidentali, il pragmatismo come regola di governo. Scrive Vassallo: “La nostra lettura parte dall’assunto che i dirigenti di Fratelli d’Italia non sono ‘ideologi’, teorici speculativi, custodi di miti e memorie. Il loro obiettivo non è delineare una dottrina politica internamente coerente ma costruire una narrazione sulla situazione del paese che faccia emergere i problemi salienti, i colpevoli e le soluzioni”.

Una lunga traversata che ha visto la generazione Atreju – il convegno annuale dove Giorgia Meloni ha costruito il suo inner circle, che le è sempre rimasto fedele – portare quello che sembrava un residuo del passato a diventare un partito inserito nel sistema democratico. Decisiva la figura di Meloni: “un partito old style con una leader pop“, scrive Vassallo, una leader che ha saputo coniugare la saldezza di alcuni punti fermi con una scelta comunicativa che punta sul coinvolgimento emotivo “da donna” e sull’uso disinvolto del mezzo mediatico. Fino a quando durerà la “fortuna” di Giorgia? L’autore ne individua anche i possibili punti deboli, il primo dei quali è senza dubbio il tema della riforma istituzionale oggi all’ordine del giorno. Attenzione ai passi falsi da “ybris di Palazzo Chigi“, avverte nelle conclusioni.

L’autore

Salvatore Vassallo è direttore dell’Istituto Cattaneo, insegna politica comparata e analisi dell’opinione pubblica all’Università di Bologna. Tra gli altri suoi scritti, “Liberiamo la politica” (2014), “Sistemi politici comparati” (2016) e, di prossima pubblicazione, “Il bipolarismo asimmetrico”, insieme a Luca Verzichelli.