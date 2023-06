Infiorata, musica e processione: il paese in festa per il Corpus Domini

Pitigliano (Grosseto). A Pitigliano è tempo di infiorata: domenica 11 giugno torna l’antica tradizione legata al Corpus Domini che prevede la realizzazione di tappeti di fiori che decorano le principali vie del centro storico.

La festa sarà preceduta venerdì 9 giugno, alle 21.15, dal concerto del Corpus Domini, nella cattedrale SS. Pietro e Paolo, in piazza San Gregorio VII, a cura dell’accademia musicale “Città di Pitigliano”, con la proiezione delle immagini fotografiche dell’infiorata 2022 e la benedizione dei rioni che parteciperanno alla creazione dei quadri.

L’infiorata

Domenica 11 giugno, sin dalle prime ore del mattino, i cittadini inizieranno a tracciare i disegni sulle vie e procederanno con il loro riempimento, utilizzando coloratissimi fiori che daranno vita a vere e proprie opere d’arte destinate a durare poche ore, fino alla sera. Il lavoro di decorazione andrà avanti per tutto il pomeriggio. Poi, alle 17, si terrà la Santa Messa e subito dopo la processione, che quest’anno tornerà ad essere nuovamente accompagnata dalle note della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Sorano, di cui fanno parte numerosi musicisti pitiglianesi. La banda, diretta dal maestro Daniele Pifferi, è la prima volta, dopo l’interruzione legata al Covid, che torna ad esibirsi durante la processione dell’Infiorata.

Anche i turisti potranno partecipare attivamente alla realizzazione delle opere: “L’infiorata è un momento importante di svago e di aggregazione per la comunità di Pitigliano. – spiega Claudia Elmi, assessore comunale al turismo – La festa è sempre più apprezzata anche dai turisti, che, passeggiando per le vie del borgo, si divertono ad ammirare i disegni e a scattare fotografie. Il loro coinvolgimento potrà non limitarsi a questo: chi vorrà fare un’esperienza più coinvolgente, potrà partecipare in modo attivo dando sfogo alla propria creatività e contribuendo al riempimento dei disegni con fiori, foglie e rametti. Per partecipare alla realizzazione dei quadri basterà rivolgersi all’ufficio turistico, contattando il numero 0564.617111 o l’indirizzo e-mail iat@comune.pitigliano.gr.it“.