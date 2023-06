“Tesori nascosti”: Castellum Aquarum e Cascate del Mulino protagonisti su Rai 1

Manciano (Grosseto). È andato in onda venerdì 2 giugno su Rai 1, nel programma Tvsette, “Tesori nascosti“, a cura del Tg1 e della giornalista Patrizia Angelini. Protagoniste del racconto le bellezze di Manciano.

A illustrare il Castellum Aquarum, la cisterna monumentale di epoca romana con archi e volte situata a Poggio Murella, il direttore del museo di Preistoria e Protostoria Massimo Cardosa. Altro passaggio in onda su Rai 1, sulle Cascate del Mulino e sul parco termale di Saturnia, legato al percorso turismo archeologico termale.

“Un’importante vetrina a livello nazionale del nostro territorio – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini -. Il servizio andato in onda sul Tg1 illustra a 360 gradi ciò che il territorio offre: dalla storia al termalismo. Il nostro percorso di marketing territoriale continua affinchè i nomi di Manciano e delle sue frazioni volino oltre i confini regionali“.

“Questo servizio – afferma il consigliere alla cultura del Comune di Manciano, Luca Manini – ha dato modo di far conoscere da vicino allo spettatore i nostri tesori. Grazie alla redazione di Rai 1 per questo servizio e per l’attenzione che ci è stata dedicata“.

Il link per rivedere la puntata: https://www.raiplay.it/video/2023/06/Tesori-nascosti—Tv7-02062023-d9c02c89-6779-42b9-b857-ac825c109ebe.html