La Resistenza vissuta e vista dalle donne: se ne parla in un incontro dell’Arci

Venerdì 2 giugno, al circolo Arci di Manciano, dalle 16.00, si svolgerà una giornata di riflessione e una merenda conviviale in occasione della Festa della Repubblica.

Alle ore 17.00 Luciana Rocchi terrà una conversazione sulla Resistenza vissuta e vista dalle donne.

Luciana Rocchi

“Luciana Rocchi è fra le più autorevoli voci della storiografia maremmana e una nostra compagna di strada da più di vent’anni – si legge in una nota dell’Arci -. Docente di storia e filosofia, dal 1993 al 2016 è stata direttrice dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Le sue ricerche sulle donne nella Resistenza compaiono in ‘Voci, silenzi, immagini. Fonti per una storia delle donne grossetane’ (1940-1980) con Stefania Ulivieri'(Carocci, 2004) e ‘Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma’, a cura di Stefano Campagna e Adolfo Turbanti (Effigi, 2021)”.

“Fra quante scelsero di schierarsi contro il fascismo e il nazismo, di nascondere ebrei, di portare volantini, di nutrire i partigiani, di vivere alla macchia, come Virginia Cerquetti nella banda comandata dal marito, Sante Arancio, arrivò tardi e non per tutte la capacità di raccontarsi, anche per il ritardo delle domande – dichiara Luciana Rocchi -. Per alcune si chiusero subito le opportunità di ‘apparire in pubblico’, per lasciare, come dettava il senso comune diffuso qui, che fossero gli uomini a fare politica o a impegnarsi civilmente. Per altre si chiusero del tutto, dopo alcuni anni di politica attiva nelle amministrazioni locali o in partiti e sindacati”.