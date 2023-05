“I gialli della Cupolina”: ecco il libro con i racconti degli ospiti della Rsa

Manciano (Grosseto). La residenza sanitaria per anziani di Manciano “La Cupolina” ha presentato sabato 13 maggio, alla Coop, il suo primo lavoro editoriale, patrocinato dal Comune di Manciano: “I gialli della Cupolina”, tre racconti nati dalla fantasia degli ospiti nel 2021, nel pieno della pandemia da Covid-19.

“Siamo state una delle tante case di riposo che hanno vissuto in modo molto pesante il momento drammatico della pandemia – spiega l’animatrice sociale Laura Zaganella, che ha curato i testi insieme a Meri Mazzoni – e dell’isolamento sociale. È stato proprio durante questo periodo che è emersa la voglia di vivere di nuovo una normalità impossibile e abbiamo capito che avevamo le capacità di poter trasformare questo svantaggio in un vantaggio, insomma di vedere che all’interno di quel cancello c’era un’altra possibilità, quella di vivere in un mondo fantastico dove tutto era possibile. Questo libro nasce da un video realizzato all’interno della residenza in cui i protagonisti erano gli ospiti, i nostri anziani. Poi con il tempo ci siamo rese conto che tutto questo lavoro e questa esperienza avremmo voluto condividerla con una platea più ampia, con la comunità di Manciano. Per questo, con la direttrice del centro Neira Pellegrini e la fisoterapista Meri Mazzoni, abbiamo deciso di mettere queste storie su carta e scrivere questo libro. Essere anziani non è mai uno svantaggio, ma un’opportunità, per svelare tutte le potenzialità che ancora ci sono in ognuno di noi e a tutte le età”.

“Per noi è stato un onore sostenere questo progetto – spiega l’assessore comunale alle politiche sociali Valeria Bruni – che ha permesso a tanti ospiti di evadere con la fantasia in un momento tanto buio come quello del coronavirus. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo bellissimo progetto e che non si risparmiano mai nel dispensare aiuti concreti e sorrisi ai nostri cari anziani”.

La raccolta fondi

Il ricavato del libro (offerta libera) sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Nasara per il Burkina” per l’adozione a distanza di bambini. Inoltre, chi volesse acquistare il libro può prenotarsi direttamente sulla pagina Facebook “La Cupolina Rsa Manciano”.