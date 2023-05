Torna la rassegna “Le voci della storia”: primo appuntamento a Le Stanze

Manciano (Grosseto). Sabato 13 maggio, alle 17.00, nei locali storici de Le Stanze, in via Cavour 6, nel centro storico di Manciano, è in programma “Radici. Storia del mancianesi attraverso i nostri alberi genealogici”, una conferenza di Massimo Cardosa.

La conferenza

Grazie agli strumenti disponibili online, oggi è facile ricostruire il proprio albero genealogico familiare risalendo di almeno due secoli. In che modo, attraverso la storia della nostra famiglia, possiamo comprendere la storia del nostro paese.

Sarà il primo appuntamento con “Le voci della storia 2023”, la rassegna del Comune di Manciano curata dalla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” e dal direttore del Museo diffuso della comunità mancianese, il professor Massimo Cardosa, con la partecipazione di Teatro Studio di Grosseto e del circolo Arci di Manciano.

La rassegna

La rassegna giunge quest’anno alla sua quinta edizione e gli incontri avranno luogo fino a dicembre, a Manciano e nelle frazioni, sviluppandosi sul tema dei personaggi storici, mitici e/o leggendari: da Carlo Magno a Rodolfo Siviero (l’agente segreto dell’arte italiana), dai lunatici di tutti i tempi a Tommaso Corsini e agli scavi di Marsiliana, dalle tradizioni popolari di Roberto Ferretti all’orientalista appassionato di occulto Franco Pintore.

L’ingresso è libero e gratuito.