Canto del Maggio e Festa dei lavoratori: doppio appuntamento in paese

Manciano (Grosseto). Due proposte per i prossimi giorni a Manciano.

Il programma

Domenica 30 aprile, dalle 17.30, al circolo Arci di Manciano, “Ben venga Maggio!”, con i Briganti di Maremma, per una cantata e una merenda maggiolina nella migliore tradizione primaverile maremmana.

I Briganti di Maremma sono un coro polifonico nato nel 2009, inizialmente solo per cantare il tradizionale Maggio, ma che in poco tempo ha ampliato i suoi orizzonti abbracciando la musica popolare toscana, i canti di lotta e di lavoro, aggiungendo anche brani composti dal coro stesso. Ciò che contraddistingue i Briganti è la forma di arrangiamento delle canzoni, curata nella polifonia di numerose voci accompagnate da fisarmonica, chitarre e basso. Il risultato è un’esibizione piena di energia, di forza, ma anche di emozione, di espressività.

Lunedì primo maggio, dalle 9.30, organizzato da Comune di Manciano e Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili, con la partecipazione di Anpi – Sezione di Manciano, Arci di Manciano, Pro Loco di Manciano, Cgil delle Colline del Fiora, “Un mondo di fratelli di pace e di lavoro”, raduno e rinfresco alla Camera del Lavoro, corteo in onore dei martiri della libertà, pranzo sociale, bar e griglia, musica.

“Questa manifestazione, memoriale della grande celebrazione del primo maggio 1945 e tradizione da allora ininterrotta, è un caso forse unico in Italia di convergenza fra le istanze della festa dei lavoratori e delle commemorazioni della Resistenza. La partecipazione è raccomandata, in segno di adesione ai valori fondanti della nostra identità collettiva – si legge in una nota dell’Arci –: l’antifascismo come progetto nazionale, la coesione sociale della comunità come base per le espressioni migliori dell’umanità”.