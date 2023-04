Torna MaremmArtExpò: oltre 250 opere in mostra, il programma completo

Sorano (Grosseto). Nel Cortilone di Sorano, alle 17 di sabato 22 aprile, alla presenza delle autorità, si darà il via all’undicesima edizione di MaremmArtExpò.

“Questa edizione assume un carattere nazionale per la partecipazione di artisti non solo grossetani, ma anche provenienti da altre regioni e altri Paesi, verranno esposte oltre 250 opere di pittura, scultura e grafica; inoltre la manifestazione vanta anche la partecipazione della neonata’ Associazione arte digitale Onda’ di Grosseto e della partecipazione degli artisti di Urban Sketch Grosseto – spiega Gennarino Salvo, presidente dell’Agaf -. Non una semplice collettiva, quindi, ma un’esposizione di opere imprevedibili e inattese, in grado di mettere a nudo il gesto, la personalità e il pensiero dell’artista contemporaneo. Sono affiancate all’evento altre manifestazioni collaterali”.

Il programma

Sabato 22 aprile:

ore 17.00 – Inaugurazione presso il Cortilone con interventi di Pierandrea Vanni (sindaco di Sorano), Giuseppina Scotti (critico d’arte), Gennarino Salvo (presidente di Agaf e tutor di MaremmArtExpò);

ore 17.30 – Intrattenimento con il gruppo danzante Chicchi d’arte prima e durante il vernissage con buffet;

chiusura della mostra alle 20.00/21.00 circa.

Domenica 23 aprile:

ore 10.00-12.30 e 15.00-20.00 – Apertura della mostra al Cortilone con sottofondo musicale e con proiezioni video naturalistico sulla Maremma di Roberto Burzi;

ore 10.00 – Escursione guidata nelle vie Cave a cura della Pro Loco di Sorano, partecipazione gratuita, appuntamento/raduno degli escursionisti alle 10.00 presso il Cortilone del borgo antico, non occorre prenotazione, basta presentarsi nell’orario e nel luogo suddetti;

ore 15.30 – Escursione nei luoghi storici della cittadina di Sorano con guida turistica accreditata, Elena Nabel, organizzata da ’Agaf-Aps’ di Grosseto, partecipazione ad offerta libera, appuntamento/raduno degli escursionisti alle 10.00 presso il Cortilone del borgo antico, non occorre prenotazione, basta presentarsi nell’orario e luogo suddetti;

ore 15.00 – 20.00 – Apertura del laboratorio d’arte rivolto agli artisti che vogliono divertirsi dipingendo in piazza Busatti a Sorano.

Lunedì 24 e martedì 25 aprile:

ore 10.00-12.30 e ore 15.00-20.00 – Apertura della mostra al Cortilone.

Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile:

ore 10.00-12.30 e ore 16.00-18.00 – Apertura della mostra al Cortilone.

Sabato 29 aprile:

ore 10.00-12.30 e ore 15.00-20.00 – Apertura della mostra al Cortilone con sottofondo musicale, proiezione del filmato naturalistico sulla Maremma di Roberto Bruzi;

ore 15.00-19.30 – Laboratorio d’arte in piazza Busatti a Sorano con la partecipazione di Urban Sketchers di Grosseto.

Domenica 30 aprile:

ore 10.00-12.30 e ore 15.00-20.00 – Apertura mostra al Cortilone con sottofondo musicale, proiezione del filmato naturalistico sulla Maremma di Roberto Burzi;

ore 10.00 – Escursione guidata nelle vie Cave a cura della Pro Loco di Sorano, partecipazione gratuita, appuntamento/raduno degli escursionisti alle 10.00 presso il Cortilone del borgo antico, non occorre prenotazione, basta presentarsi nell’orario e nel luogo suddetti;

ore 15.30 – Escursione nei luoghi storici della cittadina di Sorano con guida turistica accreditatala, Elena Nabel, organizzata da ’Agaf-Aps di Grosseto, partecipazione ad offerta libera, appuntamento/raduno degli escursionisti alle 10.00 presso il Cortilone del borgo antico, non occorre prenotazione, basta presentarsi nell’orario e luogo suddetti.

Lunedì primo maggio:

ore 10.00-12.30 e ore 15.00-18.00- Apertura della mostra al Cortilone;

ore 12.45 – Pranzo degli artisti espositori;

ore 17.45 – Brindisi di saluto ed inizio dello smontaggio della mostra.

Il critico d’arte di MaremmArtExpò, Giuseppina Scotti, spiega: “Un ritorno importante a Sorano, lo splendido paese della provincia di Grosseto scavato nel tufo, arroccato sulla rupe affacciata sul Lente e dominante un paesaggio intenso e particolare, soprattutto al tramonto, quando le ombre s’insinuano nelle vallate e il castello si staglia imponente: ‘MaremmArtExpò 2023’, una kermesse voluta caldamente e con forte impegno organizzativo dal presidente dell’associazione Agaf (Associazione grossetana arti figurative Aps), che pone Sorano al centro di un incontro d’arte veramente notevole. Un appuntamento in cui i numerosissimi espositori troveranno, nel Cortilone del borgo antico, una splendida cornice alle proprie opere che variano, logicamente da artista ad artista, formulando, quindi, un ventaglio di immagini accattivanti in cui ogni stile, ogni espressività emergerà in tutta la propria creatività, la propria intuizione, il proprio sentire. Anima del colore, arte come vera e propria comunicazione, metamorfosi tematiche, ‘racconti-diari’, progetti, frammenti di evoluzione, silenzi, memorie, concettualista, attimi culminanti, emozioni, senso di religiosità: tutto questo ed altro potrà essere osservato nello scorrere la carrellata delle opere d’arte nelle quali trabocca ogni stato d’animo, ogni personale lirismo creativo. Ogni quadro trasuda conoscenza, eternità nell’arte, personificazione di un qualche cosa che va al di là del puro tangibile, trascinando, in tal modo, il visitatore lungo un percorso del quale sembra non intravedere la fine, perché forte ed ampio è l’andirivieni del pensiero che ognuno mostra di sé…… perché ogni quadro sa narrare una varietà di mondi nascosti, che riescono, però ad emergere, attraverso il tocco pittorico del proprio autore che spazia dalla natura agli stati d’animo, da esaltazioni creative a ondate vive d’ispirazione immanente fra tecnica e riflessione propositiva. Arte: un universo nascosto nell’interiorità, ma in questo splendido ambiente particolarmente esteriorizzata, perché ognuno possa goderne e farla propria, nella totale condivisione con l’autore.

“Organizziamo per i giorni 23 e 30 aprile escursioni con guida presso le vie Cave per far conoscere il territorio storico e ambientale, partenza alle ore 10.00 dal Cortilone – spiega il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni -. Durante l’evento MaremmArtExpò si svolge la Festa di Primavera, organizzata dall’associazione Giovani Capaccioli, con un consistente numero di eventi enogastronomici, musica ogni sera, raduni di auto e moto d’epoca, passeggiate sulle mura e altro ancora”.

Gli artisti

Ecco gli artisti che esporranno a MaremmArtExpò 2023: Romano Minucci, Ugo Bevilacqua, Gennarino Salvo, Mauro Ceselli, Marcella Bianciardi, Anna Mannella, Raisa Fesic Luca Tavarnesi, Silvio Sonno, Elisabetta Da Ros, Daniele Minucci, Leonildo Bocchino, Silvia Mineo, Cirillo Spinelli, Lorenzo Quercia, Andreana Marotta, Cataldo Mottolese, Claudio Rosselli, Cristina Cafaggi, Francesco Burla, Marinella Palazzi, Nadia Giusti, Debora Corridori, Donatella Battistini, Tiziana Panozzo, Dante Marchionni, M. Gobbini, Concetta Francesca, Roberta Tommasini, Vanda Bertarelli, Claudio Bindi, Alberto Agostini.