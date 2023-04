Biblioteca di storia dell’arte: doppio appuntamento con cinema e musica nel weekend

Montemerrano (Grosseto). Per il weekend pasquale, l’Accademia del Libro di Montemerano propone due incontri, il 7 e l’8 aprile. Sono due incontri molto diversi: il primo è un momento della proposta che l’Accademia sta portando avanti in questa stagione sul cinema e l’importanza della memoria autobiografica. Il secondo ripropone l’ascolto dell’ultima opera incompiuta di Mozart, guidato dall’esperto Vittorio Sabadin.

Il primo incontro

Venerdì 7 aprile, alle 17.30, alla biblioteca di storia dell’arte, in via del Bivio, è in programma “Come raccontarsi attraverso il cinema“, una conversazione con Andrea Arrighi

Da “Amarcord” di Federico Fellini a “The Fabelmans” di Steven Spielberg, la storia del cinema è disseminata di tracce che rivelano il forte legame con la psicoanalisi, attraverso la memoria, la presenza più o meno esplicita di elementi autobiografici dei registi. E questa presenza si ritrova nei film che raccontano sia storie individuali che collettive. D’altra parte entrambi, il cinema dei Fratelli Lumière e la prima interpretazione dei sogni di Freud, sono nati negli stessi anni, a cavallo tra Ottocento e Novecento. E in comune hanno lo stesso linguaggio, quello che passa attraverso l’immagine. “Anche la psiche parla per metafore, per analogie, per immagini: è il suo linguaggio primario”, testimonia il grande psicoanalista James Hillman.

“Con la rivoluzione digitale oggi possiamo utilizzare un film come un libro da sfogliare, ce lo permettono i dvd o le piattaforme internet, ed è diventato uno straordinario strumento didattico e di diffusione di idee – dichiara Andrea Arrighi, psicoterapeuta junghiano a orientamento filosofico e biografico -. Ormai il cinema si è trasformato in uno strumento per riflettere, orientarsi, dare senso alle proprie esperienze di vita, così come accade con un libro. E certamente guardare, guardarsi un film resta un’esperienza in sé stessa, che suscita una gamma vastissima di emozioni”.

Se questa è la percezione di ogni spettatore davanti allo schermo, si spiega il grande impatto emotivo che ha il cinema in ognuno di noi: ci entra nel profondo, ci arricchisce, ci trasforma. Entra nel nostro inconscio, costruisce il nostro immaginario. “Per tutti questi motivi il cinema può essere un ottimo mezzo di autoterapia, di racconto di sé”, spiega ancora Andrea Arrighi, che da anni utilizza il cinema nel suo lavoro terapeutico e tiene seminari alla Scuola di analisi biografica a orientamento filosofico Philo di Milano.

Con Andrea Arrighi dialogherà Enrico Mele, curatore del progetto “Ombre dolci” dell’Accademia del libro di Montemerano.

Il secondo incontro

Sabato 8 aprile, alle 18, sempre alla biblioteca di storia dell’arte, è in programma “W.A. Mozart – Requiem”, guida all’ascolto e ai misteri dell’ultimo capolavoro, a cura di Vittorio Sabadin.

Nessun capolavoro incompiuto è più affascinante del “Requiem” di Mozart. Crediamo ormai di saperne tutto, ma molte delle cose che crediamo di sapere sono frutto di leggende, di errori di interpretazione e di bugie belle e buone, la cui principale divulgatrice è stata la stessa vedova del compositore, Constanze. L’aura di mistero che avvolge il “Requiem” è alimentata anche dalla popolarità del film “Amadeus” di Milos Forman, che tanto ha meritevolmente contribuito a fare conoscere Mozart nel mondo quanto è stato decisivo nel diffondere idee romantiche e sbagliate sulla sua fine. Il messaggero misterioso, la sensazione di scrivere la messa funebre per sé stesso, la convinzione che Mozart, ormai stremato e vinto dalla malattia, abbia lasciato cadere la penna all’ottava battuta del “Lacrymosa”, persino il dimesso funerale da quattro soldi senza che nessuno seguisse la bara: sono tutti espedienti buoni per una commedia di successo, ma non corrispondono alla verità.

Vittorio Sabadin, studioso di Mozart e da molti anni collaboratore del Teatro Regio di Torino, ne parlerà all’Accademia del libro di Montemerano sabato 8 aprile alle 18, corredando la sua esposizione con filmati e con una guida all’ascolto delle parti del “Requiem” sicuramente completate da Mozart, spiegando perché questa composizione rappresenta, insieme con l’”Ave Verum Corpus”, il lascito più importante e più personale delle sue ultime settimane di vita.