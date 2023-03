“Mogli del mondo”: lo spettacolo comico-musicale in scena al Cinema Moderno

Manciano (Grosseto).Sabato 1° aprile, alle 21.00, al Cinema Moderno di Manciano, andrà in scena “Mogli del mondo“, uno spettacolo comico-musicale a cura di Laura Sbrana Adorni, Eleonora Guelfi e Davide Curci. L’ingresso sarà gratuito.

Lo spettacolo è il secondo della piccola rassegna “Manciano Musica & Teatro“, voluta dall’assessorato alla cultura del Comune di Manciano e realizzato in collaborazione con il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto per tornare a dare vita a un bel luogo di aggregazione come il cinema del paese.

Lo spettacolo

Dei grandi uomini della Storia sappiamo molto, ma delle loro mogli cosa conosciamo? Cosa avrebbero detto le mogli di Re Mida, Edipo ed Erode, ad esempio? Lo spettacolo, in modo divertente e scanzonato, racconta (finalmente) i retroscena femminili della Storia.