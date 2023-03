“Dell’amore, le gioie e gli inganni”: lo spettacolo in scena al teatro Salvini

Pitigliano. Prosegue la stazione teatrale “Costellazioni” del Comune di Pitigliano: domenica 12 marzo, alle 18, al teatro Salvini si terrà lo spettacolo “Dell’amore, le gioie e gli inganni” con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, per la regia di Ugo Chiti, produzione Arca Azzurra.

Lo spettacolo

Giocare con i più grandi autori del ʼ300, epoca di progetti narrativi immensi come il “Decameron” di Giovanni Boccaccio e “I Racconti di Canterbury” di Geoffrey Chaucer, e costruire uno spettacolo di schermaglie amorose, di racconti, di burle, di intrighi e di beffe, così vicine al pubblico da riconoscerle come proprie, grazie all’adattamento operato da Ugo Chiti e alla sua collaudata capacità di giocare con il linguaggio dei grandi maestri del passato, con la volontà di parlare così vicino al cuore da far immaginare che queste storie sia la nostra memoria a farle scaturire.

La mostra

Lo spettacolo sarà affiancato dall’iniziativa “Metti una sera a teatro“: nel foyer del teatro Salvini l’artista locale Daniela Gallozzi esporrà le proprie opere d’arte. Il Comune ringrazia la Cantina di Pitigliano e il panificio Celata che omaggeranno gli artisti con i loro prodotti.

La stagione teatrale di Pitigliano è organizzata dal Comune in collaborazione con il centro culturale Fortezza Orsini Aps, la progettazione è a cura di Ad Arte Spettacoli.

I biglietti

Prevendita on line dei singoli spettacoli al link https://salvini.adarte.18tickets.it/

Vendita dei biglietti a teatro a partire da 7 giorni prima dello spettacolo, il lunedì, mercoledì (dalle 10.30 alle 12.30) e venerdì (dalle 17.30 alle 19.30); il giorno precedente lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30); il giorno dello spettacolo (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00).

Informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685.