I cuccioli salvati dalla Stradale portati al canile in attesa del stato di adottabilità

Sono state tantissime le richieste pervenute in queste ore per adottare i cuccioli salvati dalla Polizia stradale.

L’amministrazione comunale di Grosseto, nel ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato sensibilità e amore verso questi esseri indifesi, fa presente che attualmente i cuccioli si trovano nel canile convenzionato, ospitati nel canile sanitario per il periodo di osservazione e per la profilassi sanitaria necessaria, in collaborazione con la Asl.

Trascorso questo periodo saranno trasferiti nel canile rifugio in attesa che l’autorità giudiziaria ne dichiari lo stato di adottabilità.

Si ricorda comunque che nel canile sono in attesa di una famiglia molti amici a quattro zampe e che sul sito del Comune al link http://www.comune.grosseto.it/dogbook si può consultare il book fotografico con le loro foto.