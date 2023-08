Controlli dei Carabinieri sulle strade e nei locali: 13 patenti ritirate, 10 persone sorprese con la droga

Orbetello (Grosseto). Il mese di agostosta vedendo l’effettuazione di innumerevoli controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Orbetello, finalizzati a garantire una movida sicura per i giovani su tutto il territorio di competenza, che comprende i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio.

Nelle prime tre settimane del mese, infatti, i militari hanno agito su due direttrici fondamentali di prevenzione, quali la guida sicura e il divertimento in sicurezza nei locali preposti alle serate estive di musica e intrattenimento.

I controlli

I controlli sulle strade

Per il primo aspetto, infatti, i Carabinieri hanno proceduto a verifiche sullo stato psicofisico alla guida nelle ore notturne, specialmente al termine delle serate in discoteca, sorprendendo ben 13 giovani alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, ritirando quindi altrettante patenti ed evitando quindi, con un’importantissima azione preventiva, gravi e spiacevoli situazioni di pericolo sia per gli stessi ragazzi multati che per gli amici e le amiche da accompagnati a casa.

Ancora, durante i controlli effettuati sono stati sorpresi ulteriori 4 assuntori di droga, anche loro segnalati, come prescritto, alla locale Prefettura.

Diversi i luoghi del controllo, tra cui l’Aurelia, via di Cameretta a Orbetello, la località Marruchetone e la Strada del Cannatello di Capalbio, la S.P. 36 Giannella, la località di “Barca del Grazi” fino alle località Pozzarello e Costa di Teva a Monte Argentario.

I controlli nei locali

Per il secondo aspetto invece i Carabinieri della Compagnia di Orbetello, avvalendosi del prezioso supporto della Guardia di Finanza di Orbetello e, talvolta, anche della locale Polizia Municipale, hanno svolto dei minuziosi controlli sui locali notturni della zona, volti a rilevare l’eventuale circolazione di sostanze stupefacenti e accertare il dovuto rispetto delle prescrizioni imposte alle strutture per l’esercizio dell’attività di discoteca.

L’esito delle verifiche ha fatto emergere una preoccupante e facile presenza di droga fra gli avventori – con 10 di loro trovati in possesso di sostanze stupefacenti, anche pesanti, all’interno dei locali – oltre, in alcuni casi, a gravi violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità, con conseguenti concrete situazioni di rischio per l’incolumità degli stessi giovani e, in generale, dei frequentatori di alcuni locali notturni, delineando di conseguenza, in alcune circostanze, un mix ipoteticamente letale in caso di pericolo.