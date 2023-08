Vende una bottiglia di vodka ad un ragazzo di 16 anni: multato titolare di un bar

Follonica (Grosseto). Allo scopo di contrastare gli episodi di mala movida, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Follonica, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale di Grosseto, hanno effettuato nelle scorse notti una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, insieme ai militari giunti in supporto dalla Compagnia operativa di Firenze. I Carabinieri si sono concentrati non solo sul rispetto delle regole stradali, tanto che tra le violazioni accertate hanno contestato ad un uomo la guida senza patente, poiché mai conseguita, ma hanno monitorato i principali locali notturni prevenendo così episodi dannosi per la sicurezza pubblica.

Un’attività particolarmente efficace, che ha permesso di sequestrare una dose di cocaina detenuta per uso personale. In una sola notte, quella di sabato, tre giovani sono stati colti in stato di ubriachezza, tanto da vedersi contestare salate multe.

I controlli nei locali

I controlli hanno riguardato però anche i locali con l’obiettivo di verificare il rispetto del divieto di vendita di alcol ai minori. Proprio in questa fase i militari hanno sorpreso, all’interno di un locale del centro, un dipendente che stava vendendo una bottiglia di vodka ad una sedicenne. I militari hanno quindi proceduto a contestare al titolare una multa salata che, come prevede la normativa di riferimento, va dai 250 ai 1000 euro, con il rischio di raddoppio e di sospensione della licenza da 15 giorni a tre mesi in caso di recidiva.

Operazioni di questo genere saranno ripetuti allo scopo di garantire ai turisti e ai residenti un clima di relax in massima sicurezza.