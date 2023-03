Incidente nel sottopassaggio: auto si ribalta su un fianco, giovane trasportata in ospedale

Indice dei contenuti La dinamica

I soccorsi

Grosseto. Incidente stradale in viale Giusti, a Grosseto, nei pressi del sottopassaggio.

La dinamica

Questa mattina, intorno alle ore 08.00, un’auto condotta da una giovane donna, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto, nell’affrontare una curva a sinistra lungo la salita del sottopassaggio, in direzione di viale Urani, si è ribaltata ed ha finito la sua corsa sul fianco destro.

I soccorsi

L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nell’estrazione della conducente, ed unica passeggera, dal mezzo, con l’utilizzo di una tavola spinale e di un collare cervicale, ed alla consegna al personale medico presente per il successivo trasferimento all’ospedale Misericordia di Grosseto, per gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento