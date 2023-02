Incidente sulla Grosseto-Siena: sette persone ferite

Grosseto. Incidente sulla Grosseto-Siena, all’altezza del comune di Monticiano.

Ieri sera, domenica 19 febbraio, alle 20.30, due auto si sono scontrate frontalmente; in seguito all’impatto, è accaduto un tamponamento che ha coinvolto altre auto.

I feriti

Sono rimaste ferite sette persone e sono state tutti traportate all’ospedale Le Scotte di Siena. Si tratta di un uomo di 30 anni, in codice 2, di un uomo di 36 anni, in codice 2, una donna di 30 anni, in codice 2, una donna di 39 anni, in codice 2, una donna di 22 anni, in codice 3. Gli altri sono tutti in codice 1.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza Siena, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Paganico, l’ambulanza Blsd della Pubblica Assistenza di Castelnuovo. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.