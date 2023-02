Atto vandalico in viale Sonnino: ignoti distruggono lunotto e parabrezza di un’auto

Grosseto. Vandali in azione in viale Sonnino, a Grosseto: ignoti hanno completamente mandato in frantumi il lunotto posteriore di una Lancia Ypsilon parcheggiata; inoltre, sono stati danneggiati il parabrezza anteriore e lo spoiler.

L’atto vandalico è stato messo a segno probabilmente nel corso della notte di venerdì 17 febbraio: ad avvisare la proprietaria del danno subito dalla sua auto è stata la Polizia Municipale nel pomeriggio di sabato 18 febbraio.

Si è trattato quasi sicuramente di un atto vandalico, dato che gli autori del danneggiamento non hanno rubato alcun oggetto dall’auto.