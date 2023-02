Incidente lungo la strada vicinale Villa Trieste, ad Albinia, nel comune di Orbetello.

Oggi pomeriggio, alle 16, per cause in corso di accertamento, un ragazzo, minorenne, è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Il giovane è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Orbetello. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Albinia e della Croce Rossa di Orbetello, oltre ai Carabinieri.