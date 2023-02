Scontro frontale tra due auto: muore donna di 53 anni, grave un uomo

Incidente mortale nei pressi della Grosseto-Siena oggi pomeriggio, poco dopo le 16.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla complanare a fianco della Grosseto-Siena, nel comune di Civitella Paganico.

A causa del tremendo impatto, una donna di 53 anni, alla guida di una delle due auto, è deceduta, mentre un uomo di 74 anni, al volante dell’altra vettura, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, le ambulanze della Misericordia di Paganico e dell’Anpa di Roselle.