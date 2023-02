Incidente mortale lungo la strada provinciale 158, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Oggi pomeriggio, intorno alle 13.50, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata, è uscita fuori strada ed ha sbattuto frontalmente contro un muro.

A causa dell’impatto, un uomo è deceduto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, la Misericordia di Castiglione della Pescaia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.