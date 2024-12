Scontro tra un’auto e un trattore: un ferito trasportato in ospedale

Manciano (Grosseto). Incidente stradale questa mattina tra un trattore ed un’auto sulla stradale regionale 74, all’altezza della località Sgrillozzo, nel comune di Manciano.

Ad avere la peggio il conducente del trattore, un 74enne della zona, ricoverato in codice giallo con ferite e fratture. Illesi i passeggeri dell’auto coinvolta, una coppia composta da marito e moglie, trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, due ambulanze del soccorso sanitario e i Carabinieri.