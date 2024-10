Uomo esce di casa e non ritorna: scattate le ricerche

Sorano (Grosseto). Da ieri pomeriggio sono in corso le ricerche di un uomo residente a Sorano, ufficialmente classificato disperso come allontanamento volontario dalla propria abitazione.

“Ricerche iniziate con operatori a terra e unità cinofile in località Puntone – si legge in un post su Facebook della Protezione Civile di Sorano -. Sul posto da ieri sera l’Ucl dei Vigili del Fuoco per coordinare le attività di ricerca. A supporto dell’avanzata tecnologia messa in campo dai Vigili del Fuoco, la struttura della Protezione Civile comunale in costante contatto con l’unità di coordinamento. Già dalle prime ore dall’alba è presente sul posto il settore Sapr dei Vigili del Fuoco. Chiediamo alla popolazione di Sorano, che ieri ha dimostrato un forte senso di comunità nel partecipare alle ricerche del compaesano, di seguire le indicazioni impartite dalle unità di coordinamento dell’evento, al fine di non interferire con la ricerca”.