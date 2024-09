Equipaggio del 118 aggredito e insultato durante il soccorso ad una donna

Manciano (Grosseto). Momenti concitati per l’equipaggio del 118 mancianese durante un soccorso alle cascate di Saturnia.

Chiamati per soccorrere una donna colta da un malore, i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato due ragazzi che stavano prestando la prima assistenza alla signora.

Quando poi l’equipaggio mancianese, insieme al suo sanitario, ha iniziato la sua attività di soccorso, i due ragazzi hanno iniziato ad inveire contro il personale del 118, con parolacce, insulti, perfino spintoni al medico e ai soccorritori, costretti a chiedere l’intervento dei Carabinieri, mentre le persone presenti hanno chiesto ai ragazzi di farsi da parte per far assistere la donna dai soccorritori dell’ambulanza.

Insulti e spintoni che per un attimo hanno pure fermato il soccorso alla donna. I ragazzi sono scappati in fretta e furia, continuando ad inveire contro l’equipaggio.

Sul posto, i Carabinieri hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti, che saranno seguiti da una denuncia per interruzione di pubblico servizio e minacce per i ragazzi, che al momento non hanno un nome, ma che, per le telecamere presenti e per le molte persone pronte testimoniare l’accaduto, forse presto saranno rintracciati.