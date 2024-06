Manciano (Grosseto). Ieri sera, poco prima delle 22, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda si è ribaltata sulla strada provinciale 116, tra Poggio Murella e Catabbio, nel comune di Manciano.

Il conducente, un uomo di 48 anni, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del servizio emergenza di Manciano e i carabinieri.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.