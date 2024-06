Pitigliano (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 4, tra Sorano e Pitigliano.

A finire fuori strada una donna di Sorano, fortunatamente illesa. Per cause in corso di accertamento, l’auto elettrica che guidava la donna è uscita di strada, con la perdita del controllo del mezzo.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano e la Misericordia di Manciano, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Orbetello per accertamenti.