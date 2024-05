Auto urta una bici: uomo trasportato in ospedale

Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada regionale 74, nel comune di Manciano.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda, guidata da una donna impegnata in una manovra di fronte al distributore della Tamoil, ha urtato un ciclista, un uomo di 60 anni, che, a causa dell’impatto, è caduto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Manciano, la Blsd della Croce Rossa di Magliano e i Carabinieri: l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Orbetello per accertamenti.