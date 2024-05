Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada Maremmana, nel comune di Manciano, oggi pomeriggio, intorno alle 16.50.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con un camion: una donna di 56 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Manciano, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.