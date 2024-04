Manciano (Grosseto). Incidente sulla strada regionale 74, nel comune di Manciano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una bici si sono scontrate: il ciclista, un uomo di 40 anni, è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 2 al Policlinico Le Scotte di Siena in codice 3.

Sul posto, sono intervenute la Misericordia di Manciano e le forze dell’ordine.