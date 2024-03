Saturnia (Grosseto). Questa notte un incidente è accaduto nei pressi di Saturnia, lungo la strada Follonata.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio due ragazzi, residenti fuori della provincia di Grosseto, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso di Orbetello per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Manciano, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.