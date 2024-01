Scontro tra due auto: tre feriti, due persone trasportate a Siena in gravi condizioni

Pitigliano (Grosseto). I mezzi e il personale del 118 sono intervenuti questa mattina, nel comune di Pitigliano, intorno alle 7.30, lungo la strada Maremmana per prestare soccorso alle persone ferite in un incidente stradale, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha coinvolto due auto.

Tre persone sono rimaste ferite: due, un uomo di 77 e una donna di 73 anni, sono state trasportate in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre una terza persona, un uomo di 41 anni, è stata trasportata in codice 1 all’ospedale di Pitigliano.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 di Pitigliano, Blsd e l’elisoccorso Pegaso 2, nonchè i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.