Danneggiati i nuovi cassonetti in paese: “Gesti intollerabili che penalizzano i cittadini”

Manciano (Grosseto). Nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 gennaio sono stati danneggiati due nuovi cassonetti stradali da poco istallati nel comune di Manciano. In entrambi i casi è stata completamente asportata una porzione della scocca rendendo le attrezzature non più utilizzabili.

“Si tratta di un gesto intollerabile che danneggia tutta la comunità – commenta Edgardo Reggiani, direttore operativo di Sei Toscana –. Da alcuni mesi, assieme all’amministrazione comunale, stiamo procedendo con la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio. Un’attività molto articolata e impegnativa che, di certo, non si ferma di fronte a queste deprecabili azioni. Provvederemo subito a sporgere denuncia e speriamo che si possano individuare i colpevoli al più presto. Il danno, anche economico, è molto consistente e, proprio per questo, la nostra volontà è quella di andare fino in fondo alla vicenda e dare un segnale a questi incivili che, così facendo, arrecano un danno a tutta la comunità”.

I due cassonetti danneggiati sono già stati rimossi dal personale di Sei Toscana e saranno prontamente sostituiti con nuove attrezzature per permettere ai residenti di effettuare una corretta raccolta differenziata dei propri rifiuti.

“Siamo molto amareggiati – dichiara l’assessore all’ambiente Daniela Vignali – per il gesto vile che danneggia l’immagine del paese e il buon nome dei cittadini perbene”.